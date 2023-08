IPJ Arges:Actiuni desfasurate pentru asigurarea ordinii publice

Nr. 530 din 16 august 2023 BULETIN DE PRESA Actiuni desfasurate de politistii argeseni, in sistem integrat, pentru asigurarea ordinii publice In ultimele 24 de ore, politistii argeseni au continuat actiunile in sistem integrat, alaturi de jandarmi argeseni si de reprezentanti… [citeste mai departe]