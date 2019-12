Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova a dorit sa publice comunicatiile cu Washingtonul care ar exonera Rusia de acuzatiile ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar Statele Unite au blocat publicarea, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Emmanuel Macron a declarat joi ca nu a acceptat un moratoriu propus de Rusia cu privire la desfasurarea de rachete nucleare in Europa si ca a indemnat NATO sa discute acest subiect cu Moscova si sa-i implice pe europeni in discutii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tratatul Fortelor Nucleare…

- Rusia a declarat vineri ca nu a mai ramas suficient timp pentru ca Moscova si Washington sa negocieze un nou tratat privind controlul al armelor nucleare pentru a inlocui la termen New START, care expira in februarie 2021, informeaza Reuters si Interfax, potrivit Agerpres. New START este ultimul…

- Rusia a declarat vineri ca nu a mai ramas suficient timp pentru ca Moscova si Washington sa negocieze un nou tratat privind controlul al armelor nucleare pentru a inlocui la termen New START, care expira in februarie 2021, potrivit Reuters si Interfax. New START este ultimul acord major…

- Administrația de la Kremlin a transmis miercuri ca Washingtonul i-a tradat și abandonat pe kurzii sirieni și incurajeaza forțele kurde sa se retraga de la granița turco-siriana, respectand acordul semnat de Moscova și Ankara, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Purtatorul…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa îmbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba în timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat unor…

- Ucraina intentioneaza sa realizeze un al doilea schimb de prizonieri masiv cu Rusia si spera ca acesta sa aiba loc saptamana viitoare, a anuntat joi seara ministrul de externe ucrainean Vadim Pristaiko, potrivit Reuters. Moscova si Kievul au facut un prim schimb de prizonieri pe 7 septembrie, masura…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…