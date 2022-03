Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul jurnalist Brent Renaud, in varsta de 51 de ani, de la The New York Times, a fost impușcat, duminica, de forțele ruse care au deschis focul asupra unei mașini in apropiere de Irpin, a spus șeful Poliției din zona. Brent Renault se afla intr-o mașina, alaturi de un coleg, iar la un moment dat…

- Se afla la 80 de kilometri nord-vest de capitala Kiev și a fost facut scrum. Este vorba despre Muzeul de istorie locala din Ivankiv, aflat la 80 de kilometri nord-vest de capitala Kiev. Colecția de arta naiva a muzeului, respectiv cele 25 de tablouri ale pictoritei ucrainene Maria Primacenko pe care…

- Apararea antiaeriana a Kievului a doborat vineri dimineata un avion rusesc, care a cazut langa un imobil de locuinte din oras, a indicat consilierul ministrului de interne ucrainean Anton Gherascenko, citat de EFE. “Avionul inamic a fost doborat de antiaeriana ucraineana si a cazut langa un imobil situat…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca a „pozitionat în avans” agenti în Ucraina pentru a desfasura o operatiune care sa poata servi drept „pretext pentru o invazie” a fortelor Moscovei, relateaza AFP și Agerpres.„Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, i-a transmis luni omologului sau rus ca Washingtonul este gata sa poate negocieri diplomatice pe mai multe canale, inclusiv printr-o intilnire bilaterala, scrie Reuters. Jake Sullivan i-a spus lui Yuri Ușakov, consilierul…