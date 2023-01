Stiri pe aceeasi tema

Grecia, cu Stefanos Tsitsipas, si Statele Unite, cu Madison Keys, conduc cu 2-0 impotriva Bulgariei, respectiv a Cehiei, dupa prima zi a United Cup, un nou turneu pe echipe mixte ce are loc in Australia intre 29 decembrie si 8 ianuarie, lansand oficial sezonul 2023 de tenis, informeaza AFP.

Actrita Amber Heard a anuntat luni ca a semnat un acord pentru a pune capat procedurii de recurs in cadrul procesului intentat pentru defaimare in Statele Unite fostului ei sot, Johnny Depp, informeaza AFP.

Partidul Republican a atins nivelul majoritatii in Camera Reprezentantilor, potrivit noilor date electorale din Statele Unite, ceea ce va complica agenda politica a presedintelui Joseph Biden in ultimii doi ani de mandat si in perspectiva scrutinului prezidential din 2024, anunța Mediafax.

Partidul Republican din Statele Unite se apropie de obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor, iar Kevin McCarthy, liderul grupului parlamentar republican, a initiat demersurile pentru a deveni presedintele institutiei, desi va avea un contracandidat.

Numerosi politicieni din Partidul Republican cer amanarea alegerilor interne pentru functii de conducere in cadrul formatiunii politice si in Congres, in contextul incertitudinii privind rezultatele scrutinului parlamentar desfasurat marti in Statele Unite, anunța Mediafax.

Partidul Republican are avans in cursa pentru obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor din SUA si are sanse sa atinga obiectivul, in timp ce rezultatul de la Senat inca nu poate fi anticipat, conform proiectiilor realizate pe baza datelor preliminare, anunța Mediafax.

Marjorie Taylor Greene, reprezentanta de extrema-dreapta din Statele Unite, a promis joi ca va anula finanțarea americana pentru rezistența Ucrainei la invazia Rusiei daca Partidul Republican va prelua Congresul in alegerile de la mijlocul mandatului de saptamana viitoare.

Partidul Democrat, al presedintelui Joseph Biden, risca sa piarda majoritatea in Camera Reprezentantilor din SUA in urma scrutinului parlamentar programat in noiembrie, conform unui sondaj efectuat de postul CBS News, informeaza publicatia The Hill preluat de Mediafax.