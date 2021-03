Stiri pe aceeasi tema

- Masurile "premature" de eliminare a restrictiilor in Statele Unite, in contextul prezentei mai multor versiuni de coronavirus, au provocat recenta intensificare a epidemiei in Statele Unite, a declarat duminica doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase…

- Oficialii responsabili de gestionarea crizei de sanatate din Statele Unite au salutat miercuri primele efecte pozitive ale vaccinarii împotriva Covid-19 asupra epidemiei din țara, în special asupra persoanelor în vârsta, potrivit AFP.„Vedem acum o scadere semnificativa…

- Cofondatorul Microsoft si filantropul Bill Gates afirma ca este uimit de volumul teoriilor conspiratiei, „nebune”,care il privesc si care se raspandesc pe retelele sociale in timpul pandemiei COVID-19, declarand si ca ar dori sa exploreze ce se afla in spatele lor, relateaza Reuters. Intr-un interviu…

- Miliardarul american Bill Gates s-a aratat surprins de amploarea teoriilor conspiratiei, „nebune” si „malefice”, care il vizeaza și care se raspandesc pe retelele sociale in timpul pandemiei COVID-19. El a declarat miercuri intr-un interviu pentru Reuters ca ar dori sa descopere ce se afla in spatele…

- Ministrul Sanatații nu a fost de acord cu relaxarea restricțiilor din Capitala și a transmis o scrisoare catre comitetul municipal prin care opina ca relaxarea ar reprezenta un pericol major in principal pentru deschiderea școlilor.

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Anthony Fauci, unul dintre cei mai cunoscuti medici infectionisti din Statele Unite, a declarat ca salile de concerte si cinematografele ar putea sa se redeschida "in toamna anului 2021", in functie de eficienta campaniilor de vaccinare si cu conditia ca spectatorii sa poarte masti sanitare si sa…