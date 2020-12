SUA: Două nave de război americane au traversat Strâmtoarea Taiwan Doua vase de razboi americane au navigat joi prin stramtoarea Taiwan, a anuntat marina americana, a doua misiune de acest tip in luna decembrie, la aproape doua saptamani dupa ce un grup chinez de portavioane a folosit aceeasi cale navigabila, informeaza joi Reuters. China, care pretinde conducerea democratica a Taiwanului ca teritoriu propriu, este nemultumita de intensificarea sprijinului pe care SUA il acorda insulei, inclusiv prin vanzarea de arme, precum si prin trecerea navelor de razboi americane prin Stramtoarea Taiwan, ceea ce contribuie la inrautatirea relatiilor dintre Beijing si Washington.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

