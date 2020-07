Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte șase sunt date disparute, dupa ce doua avioane s-au ciocnit duminica deasupra lacului Coeur d´Alene din Idaho. Biroul șerifului din zona Kootenai a confirmat ca doua victime au fost descoperite moarte, in timp ce autoritațile cauta in lac celelalte victime, scrie Daily…

- Doua persoane au murit si alte sase sunt date disparute dupa ce doua avioane s-au ciocnit in aer, duminica seara, deasupra lacului Coeur d´Alene din statul american Idaho, informeaza Agerpres."Potrivit relatarilor initiale, in cele doua avioane se aflau in total opt pasageri si membri ai echipajului,…

- Doua persoane au murit si alte sase sunt date disparute dupa ce doua avioane s-au ciocnit in aer deasupra lacului Coeur d´Alene din statul american Idaho, informeaza Reuters, citand o declaratie facuta de politia locala duminica seara, scrie Agerpres. “Potrivit relatarilor initiale, in cele doua avioane…

- Doua persoane au murit si alte sase sunt date disparute dupa ce doua avioane s-au ciocnit in aer deasupra lacului Coeur d´Alene din statul american Idaho, informeaza Reuters, citand o declaratie facuta de politia locala duminica seara, noteaza Agerpres. "Potrivit relatarilor initiale, in cele doua…

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Serbia. Cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati la urne in primele alegeri nationale din Europa de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de COVID-19. Conservatorii de la putere sunt au prima sansa pentru a castiga o majoritate…

- Numarul somerilor inregistrati in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, in principal in turism, dupa un avans de peste 300.000 in luna martie, ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus, a anuntat marti Ministerul Muncii din Spania, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Comisia Europeana va prezenta luna viitoare un set de reguli pentru reluarea in siguranta a calatoriilor aeriene atunci cand se vor incheia masurile de izolare adoptate pentru combaterea raspandirii coronavirusului, inclusiv distantarea sociala pe aeroporturi si avioane, in timp ce unele companii…

- Ciocniri au avut loc luni, in Coasta de Fildes, intre politie si locuitori din Abidjan, care au inceput sa demoleze un centru de depistare a noului coronavirus, de teama ca acesta ar putea atrage persoane contaminate si ar contribui la o raspandire a bolii in cartierul lor, relateaza Reuters potrivit…