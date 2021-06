Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor oferi vaccinuri impotriva coronavirusului inclusiv Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Acest lucru este menționat intr-o declarație emisa luni de serviciul de presa al Casei Albe. "Administrația anunța distribuirea a 55 de milioane din cele 80 de milioane de doze de vaccinuri pe care președintele…

- UE și SUA și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini programele de reforma din Ucraina, Georgia și R. Moldova, a declarat Consiliul European pe 15 iunie, transmite Kyiv Post. „Suntem hotariți sa sprijinim calea de reforma a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova”, se arata in declarația publica…

- Romania devine turnul de observație al NATO in zona, dupa summitul Aliantei Nord-Atlantice, potrivit unei analize Deutsche Welle , care puncteaza trei reusite ale Romaniei in cadrul reuniunii de la Bruxelles. Romania a reușit sa impuna in documentul final al summitului NATO de la Bruxelles trei reusite,…

- Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a aratat nemulțumit de faptul ca Republica Moldova a semnat un memorandum de colaborare cu Georgia și Ucraina, menit sa impulsioneze traseul european al celor trei state, in cadrul unei emisiuni, criticandu-l pe ministrul interimar de Externe, Aureliu Ciocoi,…

- Ucraina, impreuna cu Georgia și Moldova, a format "trio asociat", care va coopera intens pe probleme de integrare europeana. Memorandumul trilateral a fost semnat de miniștrii de Externe ai Ucrainei, Georgiei și Moldovei, Dmitri Kuleba, David Zalkaliani și Aureliu Ciocoi.

- “Proiectul va furniza fonduri pentru achizitia de vaccinuri COVID-19 destinate populatiei din Ucraina, pe langa numarul de vaccinuri care au fost garantate in cadrul parteneriatului COVAX si GAVI”, a declarat ministerul intr-un comunicat. Ministerul nu a dezvaluit cate doze va putea cumpara tara care…

- Sputnik Moldova va prezinta in detalii istoria unui grup criminal format din moldoveni si ucraineni, care si-a inceput activat pe teritoriul celor doua state la mijlocul anilor ’90. „Cauza penala nr. (...) a fost disjunsa in procedura separata la 12 martie din materialele cauzei penale nr.(...),…