- Liceele din toate tarile din UE pot incepe sa se inscrie online la Juvenes Translatores, concursul anual de traducere al Comisiei Europene, incepand cu data de 2 septembrie, informeaza joi Comisia Europeana intr-un comunicat de presa. La editia de anul acesta, tinerii liceeni vor primi la tradus texte…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC , Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov AEBI , Asociatia Elevilor din Bacau AEBC , Asociatia Elevilor din Maramures AEM si Asociatia Valceana a Elevilor AVE solicita revocarea de urgenta din functie a Ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu, deoarece acesta amana…

- 32 de laptopuri vor fi donate catre trei structuri educaționale din trei județe ale țarii de catre Ateliere Fara Frontiere și Sodexo Romania in cadrul proiectului „Dam un Byte de Ajutor”. Proiectul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un lot de 26.500 de doze de vaccin AstraZeneca (Vaxzevria) va sosi in Republica Moldova miercuri, 11 august. Serurile reprezinta o donatie din partea Lituaniei, a anuntat astazi Veaceslav Gutu, coordonator al Campaniei nationale de imunizare anti-COVID-19, medic-epidemiolog, in cadrul unei conferinte…

- Elevii din clasele primare ar putea avea evaluari anuale, iar invatatorii sa fie platiti in functie de performantele elevilor, potrivit proiectului „Romania educata”. Proiectul „Romania Educata” propune ca elevii din clasele pregatitoare sa dea evaluari anuale. Examenele nu vor inlocui, insa,…

- In cadrul proiectului ’’Romania Educata’’ exista numeroase schimbari, care urmeaza sa fie aprobate prin Memorandum, saptamana viitoare, de Guvern. Anunțul a fost facut de consilierul prezidențial Ligia Deca.Profesorii si elevii se revoltaDintre noutati, cea care a generat cele mai multe reactii este…

- Conform Planului-cadru pentru invațamintul primar, gimnazial și liceal, elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, anul de invațamint 2021/2020 in Republica Moldova va incepe in data de 1 septembrie 2021 și se va incheia la 31 mai 2020. In total elevii vor avea patru vacanțe pe parcursul…

- SuperTeach: “Incheiem un an in care profesorii au invațat cot la cot cu elevii. Cele mai mari beneficii: competențele online și faptul ca am invațat sa lucram impreuna” Alexandru Gidar, inspector școlar: „Cel mai mare caștig din aceasta perioada a fost insușirea competențelor digitale. Trecerea in online…