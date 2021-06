Stiri pe aceeasi tema

- Președinția britanica a G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, a anunțat joi ca liderii iși vor lua angajamentul la summitul lor sa distribuie un miliard de doze de vaccinuri anti-COVID-19 tarilor sarace pentru „a pune capat pandemiei” in 2022, informeaza AFP, citata de Agerpres . Liderii…

- Liderii tarilor bogate din G7 se vor angaja la summitul lor sa distribuie un miliard de doze de vaccinuri anti-COVID-19 tarilor sarace pentru "a pune capat pandemiei" in 2022, a anuntat joi presedintia britanica a grupului, citata de AFP. Reuniti de vineri pana duminica in sud-vestul Angliei, liderii…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana…

- Casa Alba a anuntat, joi, ca intentioneaza sa livreze la nivel mondial un surplus de 25 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 si ca va ridica unele restrictii pentru a permite altor tari sa cumpere mai usor vaccinuri produse pe piata americana, transmite Reuters, conform news.ro. Presedintele…

- Turiști din 10 țari pot sa intre fara restricții sanitare in Spania FOTO: Arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De astazi, Spania permite intrarea turiștilor din 10 țari fara restricții sanitare, între acestea se afla Marea Britanie, Israel sau Japonia. Campania de…

- "Echipa Europa intentioneaza sa ofere cel putin 100 de milioane de doze de vaccin tarilor cu venituri slabe si intermediare pana la sfarsitul lui 2021", a anuntat presedinta CE. "Toata lumea, peste tot", este necesar sa aiba acces la vaccinuri anticovid, a subliniat ea. Emmanuel Macron a anuntat ca…

- Guvernul israelian a cheltuit aproximativ 785 de milioane de dolari pentru achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut marti de un oficial din Ministerul Finantelor in fata unei comisii parlamentare. Israelul a cumparat in total 15 milioane de doze, potrivit Agerpres, citand portalul…

- Comisarul european pentru Industrie Thierry Breton a anuntat ca Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele privind vaccinarea anti-COVID in ciuda intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca, dupa ce Pfizer va compensa cu livrarea mai multor doze, informeaza News.ro , care…