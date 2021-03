Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile americane de informatii au subestimat riscurile care planau asupra Capitoliului de la Washington la 6 ianuarie, astfel încât dispozitivul de securitate nu a fost adaptat pentru a contracara "criminali pregatiti pentru razboi", au admis marti înalti responsabili…

- Punerea sub acuzare a lui Trump s-a desfașuarat in condiții nemaivazute, cu cladirea plina de soldați ai Garzii Naționale gata sa previna un alt atac impotriva Capitoliului.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat pentru "impeachment" cu 232 voturi fata de 197 impotriva.Liderul…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- Congresul american, unde miercuri urma sa aiba loc o ședința formala pentru validarea lui Joe Biden ca președinte al SUA, s-a transformat intr-un loc al violențelor iar jurnaliștii prezenți au transmis imagini halucinante de la fața locului. Cu toate acestea, mai multe mass-media ultraconservatoare…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi "pentru" si 6 voturi "impotriva", sa nu dea curs obiectiilor alesilor republicani privind rezultatele alegerilor prezidentiale din statul Arizona.Cateva minute mai tarziu, Camera Reprezentantilor a respins la randul sau obiectia, cu 303 voturi…

- Congresul american a respins miercuri o prima obiectie la certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, la cateva ore dupa intruziunea violenta a sustinatorilor lui Donald Trump in Capitoliu, informeaza joi AFP. Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…