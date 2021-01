Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va parasi Washingtonul miercuri dimineața, cu câteva ore înainte de inaugurarea succesorului sau democrat Joe Biden, au informat vineri mai multe ziare americane.Donald Trump, care anunțase cu câteva zile în urma ca nu va participa la depunerea…

- Aliatii presedintelui republican Donald Trump au depus joi un recurs în urgenta la Curtea Suprema a SUA în care au cerut blocarea certificarii rezultatelor alegerilor din statul Pennsylvania, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta recurs a fost introdus dupa respingerea, sâmbata,…

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei…

- Ambasadorul Zuckermann susține activ campania din Romania Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP. Intr-un decret, Donald…

- Fosta soție a președintelui Donald Trump, Ivana, l-a acuzat ca nu știe sa piarda, dupa ce a anunțat ca nu iși va recunoaște infrangerea in fața lui Joe Biden. Donald și Ivana Trump au divorțat in 1992 și au impreuna trei copii. Divorțu a survenit dupa ce Trump a avut o aventura cu Marla Maples, care…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

- Presedintele Donald Trump castiga inca doua state importante, in fata contracandidatului democrat, Joe Biden. Trump se impune in Missouri (10 electori) si Utah (6).Desi in centralizarea New York Times si Reuters Biden are in continuare un numar mai mare de de electori, nu au fost puse inca…