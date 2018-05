Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, luni, pentru realegerea sa in functia de presedinte, reafirmand importanta parteneriatului strategic intre SUA si Egipt, a anuntat Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…