- Presedintele Donald Trump a promis vineri ca 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 vor fi fabricate pana la sfarsitul anului si vor fi intr-un numar suficient pentru a vaccina 330 de milioane de americani pana in aprilie 2021, informeaza AFP. "Vom produce cel putin 100 de milioane…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…

- Pfizer și un partener al sau au primit 1,95 miliarde de dolari pentru a produce 100 de milioane de doze de vaccin antivirus pana in decembrie. Vaccinul urmeaza sa fie aprobat de F.D.A, este cea mai noua știre New York Times. Conform acordului, guvernul federal va obține primele 100 de milioane de doze…

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra “riscului crescut de detentie arbitrara” in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA, conform Agerpres. Americanii din China “pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive…

- Cinci milioane de persoane se afla joi in izolare la domiciliu in Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, care se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, relateaza AFP, conform Agerpres. Locuitorii au primit ordin sa ramana in locuinte timp de sase…