Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Twitter au anuntat ca intentioneaza sa mentina permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului presedinte Donald Trump, indiferent daca va candida in scrutinul prezidential din 2024.

- A fost nevoie de trei luni pentru ca alegerile din noiembrie 2020 din Statele Unite sa fie in sfarsit incheiate, dupa ce ultimul mandat din Congres inca in asteptare, intr-o circumscriptie din statul New York, a fost atribuit luni unei republicane apropiate de fostul presedinte Donald Trump, relateaza…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a numit-o miercuri pe Samantha Power, fosta ambasadoare americana la Natiunile Unite, la conducerea Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), invocand profunda sa experienta de abordare a crizelor din intreaga lume, relateaza Reuters.…

- Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane din Senat, le-a spus asociatilor sai ca este de parere ca Donald Trump a comis acte pentru care merita destituit si ca se bucura ca democratii au initiat procedura de suspendare pentru ca astfel le va usura sarcina sa-l indeparteze din Partidul Republican,…

- Un razboi civil se contureaza in Partidul Republican in contextul ultimei incercari a presedintelui in exercitiu Donald Trump de a rasturna rezultatul alegerilor in statul Georgia si al formarii unui grup de alesi republicani ce se pregatesc sa conteste voturile de miercuri din Colegiul Electoral. Intrebarea…

- Donald Trump a vorbit pentru prima oara deschis despre intenția sa de a candida din nou la alegerile prezidențiale in 2024, in cadrul unei recepții de sarbatori, la Casa Alba. Trump le-a spus celor adunați la Casa Alba, printre care și mulți membri ai Comitetului Național Republican, ca daca incercarile…

- Joe Biden a acordat primul interviu dupa alegerile din 3 noiembrie, pe care le-a caștigat detașat, potrivit proiecțiilor media, deși rezultalele oficiale nu au fost anunțate și mai sunt inca state unde se numara voturi sau au loc acțiuni in justiție, unde echipa lui Donald Trump contesta corectitudinea…

- Aproape jumatate dintre americanii care fac parte din Partidul Republican considera ca Donald Trump a ”castigat legitim” alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie in Statele Unite, dar ca i-a fost furata victoria, potrivit unui sondaj Reuters-Ipsos.