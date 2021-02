Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii fostului presedinte Donald Trump au respins joi o cerere formulata de democrati pentru ca acesta sa depuna marturie in procesul sau de punere sub acuzare in Senat de saptamana viitoare, calificand invitatia drept o simpla incercare de a atrage atentia opiniei publice, transmite Reuters preluat…

- Democratii folosesc procesul impotriva lui Donald Trump in Senat ca pe o ”arma” politica, cu scopul de a-i interzice fostului presedinte sa mai candideze la functii publice, intr-o procedura ”nedemocratica” si neconstitutionala, apreciaza David Schoen, unul dintre avocatii miliardarului, relateaza…

- Liderii republicani se pregatesc de o batalie privind viitorul partidului, dupa hotararea lui Donald Trump de a-si schimba avocatii in procesul destituirii, un semn al faptului ca presedinele american ar urma sa nu renunte la strategia falselor acuzatii de frauda masiva in alegerile prezidentiale…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat duminica ca a angajat doi noi avocati pentru a-l apara in procesul de punere sub acuzare care va incepe pe 9 februarie, informeaza AFP. Anuntul survine in urma stirilor aparute simbata in presa, potrivit carora cinci avocati (dintre care doi ar fi urmat…

- Cinci dintre avocații fostului președinte american Donald Trump, pus sub acuzare pentru incitarea la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, au parasit echipa care se va ocupa de apararea acestuia in procesul din Senat, relateaza CNN citand surse . Potrivit surselor avocații nu au fost de acord…

- Liderul republicanilor in Senat, Mitch McConnell, a propus ca fostului președinte al SUA, Donald Trump, sa I se ofere doua saptamini pentru a se pregati de procesul de punere sub acuzare. La 21 ianuarie, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a cerut continuarea procesului…