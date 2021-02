Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul democrat Jamie Raskin i-a cerut joi fostului presedinte american Donald Trump ''sa depuna marturie sub juramant'' cu privire la ''atitudinea sa in ziua de 6 ianuarie'', cand sustinatori ai sai au atacat Capitoliul, relateaza AFP si Reuters. ''Propunem…

- Democratii folosesc procesul impotriva lui Donald Trump in Senat ca pe o ”arma” politica, cu scopul de a-i interzice fostului presedinte sa mai candideze la functii publice, intr-o procedura ”nedemocratica” si neconstitutionala, apreciaza David Schoen, unul dintre avocatii miliardarului, relateaza…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat duminica ca a angajat doi noi avocati pentru a-l apara in procesul de punere sub acuzare care va incepe pe 9 februarie, informeaza AFP. Anuntul survine in urma stirilor aparute simbata in presa, potrivit carora cinci avocati (dintre care doi ar fi urmat…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Fostul președinte Donald Trump l-a angajat pe avocatul Butch Bowers, din Carolina de Sud, pentru a-l reprezenta în Senat în procesul în care este acuzat de incitare la violentța, a spus o sursa familiara, scrie Reuters. Bowers, care are propriul birou de avocatura în Carolina…

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…