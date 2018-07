Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe premierul italian Giuseppe Conte pentru masurile luate in politica antiimigratie, in timpul unei intalniri care a avut loc luni la Casa Alba, informeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat joi indignarea pe Twitter dupa amenda record aplicata de Uniunea Europeana companiei Google, el promitand ca de acum inainte nu va mai tolera ca Europa sa ‘profite’ de SUA, transmite AFP. ‘V-am spus-o ! Uniunea Europeana tocmai a impus o amenda de…

- Presedintele american Donald Trump i-a avertizat pe europeni ca imigratia "a schimbat caracterul" continentului si ii ameninta cultura, intr-un interviu acordat ziarului The Sun, citat vineri de dpa. "Permiterea imigratiei in Europa este o rusine. Cred ca a schimbat caracterul Europei si daca nu luati…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite. Trump este asteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul unei vizite in Europa, unde acesta va participa la un summit…

- Președintele SUA, Donald Trump, iși aparara politica de a desparți familiile care intra ilegal pe teritoriul SUA, dupa ce a primit un val uriaș de critici. Aflat la o conferința de afaceri, Trump a spus ca micuții trebuie separați, daca parinții lor au fost incarcerați pentru trecerea ilegala a frontierei…

- Președintele american, Donald Trump, il admira pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru fermitatea acestuia fața de imigrație. 'Noul prim-ministru italian este super. Am avut ocazia sa-l intalnesc, e foarte ferm in privinta imigratiei, ca si mine, de altfel. Se pare ca fermitatea…

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat vineri sprijinul fata de noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte - pe care l-a intalnit pentru prima data la summitul G7 de saptamana trecuta -, salutand fermitatea acestuia fata de imigratie, transmite AFP. ''Noul prim-ministru italian…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…