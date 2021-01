Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a facut un apel la calm catre toti americanii, in timp ce Congresul dezbate puterea sa sub acuzare. Președintele in exercițiu al SUA a cerut tuturor aplanarea tensiunilor prin intermediul unui comunicat.

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a lansat miercuri un apel la calm catre "toti americanii", in conditiile in care se asteapta noi manifestatii pe teritoriul american, informeaza AFP si Reuters. "„In lumina informatiilor referitoare la mai multe demonstratii, va cer: fara violenta,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat miercuri un apel la calm adresat "tuturor americanilor", în apropierea a noi manifestari anunțate în țara, scrie AFP."Va cer: fara violența, fara infracțiuni, fara vandalism", a scris Trump, într-un scurt…

- Sefii de stat major ai armatei americane au transmis marti un mesaj comun militarilor din subordine in care au afirmat ca revolta violenta de saptamana trecuta a reprezentat un asalt asupra procesului constitutional american si contravine legii, transmite Reuters. Acest mesaj comun a rupt…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- La protestele din fața Capitol Hill, un participant a fost surprins de camerele NBC News fluturand steagul Revoluției Romane din 1989. Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie. Doar ca evenimentele au degenerat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.