Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat miercuri ca l-a gratiat complet pe fostul sau consilier pentru securitate nationala Michael Flynn, care a pledat vinovat in justitie acuzat pentru ca a mintit FBI-ul cu privire la contactele cu un diplomat rus, informeaza dpa. "Am marea onoare sa anunt ca generalului Michael T. Flynn i s-a acordat o iertare completa", a anuntat Donald Trump intr-un postare miercuri pe Twitter. It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you…