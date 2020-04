Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, care se reface dupa ce a fost spitalizat din cauza infectarii cu noul coronavirus, a avut marti o convorbire telefonica cu presedintele SUA Donald Trump, ceea ce marcheaza inceputul unei reluari a activitatii de catre premierul britanic, a declarat un purtator de cuvant…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…

- Președintele SUA a semnat un decret prin care garanteaza dreptul americanilor de a extrage resurse in spațiul cosmic. Documentul prevede in mod explicit: cosmosul "este legal și fizic un domeniu unic al activitații umane, iar Statele Unite nu il considera ca este un patrimoniu comun". Cu toate acestea,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP.

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel la "protejarea" americanilor de origine, dand asigurari ca raspandirea noului coronavirus "nu este din vina lor", dupa ce a fost acuzat ca alimenteaza suspiciunile vorbind despre "virusul chinez", relateaza AFP. "Este foarte important sa protejam…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…