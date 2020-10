Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a inceput astazi un maraton de intalniri prin trei state, Florida, Pennsylvania, Iowa cu speranta ca il va ajunge din urma pe Joe Biden pana la alegerile din 3 noiembrie. Presedintele-candidat i-a somat pe subordonatii sai sa gaseasca ceva cu care sa-l doboare pe rivalul democrat.

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica ca acum este „imunizat” fața de Covid-19, a doua zi dupa ce medicul sau a declarat ca nu mai exista riscul sa transmita virusul, relateaza AFP."Se pare ca sunt imun, pentru ca, nu știu, poate pentru mult timp, poate pentru scurt…

- Donald Trump, aflat la tratament pentru COVID-19 in spital, a publicat un video pe Twitter in care explica faptul ca se simțea rau la venirea in spital, ieri, dar acum este mult mai bine. Președintele american s-a filmat in apartamentul prezidențial din spital. Deși nu arata foarte bine, a spus ca „in…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Președintele american Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden au folosit un limbaj fara menajamente in prima infruntare fața in fața, care s-a desfașurat in Cleveland, Ohio, și care a fost urmarita de zeci de milioane de oameni. Dezbaterea a durat 90 de minute și a fost moderata de Chris…

- Donald Trump și-a facut alegerea, pe care o va anunța solemn sâmbata: judecatoarea conservatoare Amy Coney Barrett ar trebui sa fie desemnata pentru a o înlocui pe Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema a Statelor Unite, într-un climat de diviziuni extreme, cu 38 de zile înainte…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat marti gata sa injecteze fonduri personale in campania sa daca acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreapta, relateaza Agerpres, care citeaza AFP."Daca va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, intrebat despre acest lucru de jurnalisti…