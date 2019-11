Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a impus pe avocatul sau personal Rudy Giuliani diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze compania de gaze ucraineana care il avea ca angajat pe fiul rivalului sau democrat Joe Biden, afirma ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da in judecata pe cei implicați in investigația privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da în judecata pe cei implicați în investigația privind ingerințele Rusiei în alegerile din 2016, scrie Mediafax, citând Reuters. "Probabil voi face plângeri împotriva multor oameni care…

- Donald Trump ar fi spus lui Serghei Lavrov si Serghei Kisliak, in 2017, ca nu era ingrijorat de amestecul Rusiei in alegerile americane, „pentru ca Statele Unite au facut la fel in alte tari“, ceea ce a determinat Casa Alba sa limiteze accesul la aceste declaratii, dezvaluie The Washington Post (WP),…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt aici pentru…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…