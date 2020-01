Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian în urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis ”într-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate”…

- Acest deces intervine in timp ce Washingtonul si talibanii incearca sa ajunga la un acord asupra retragerii fortelor americane din Afganistan. Presedintele american Donald Trump a intrerupt la inceputul lui septembrie acest dialog, dupa un atentat revendicat de insurgenti la Kabul, soldat cu 12 morti,…

- Donald Trump a facut o vizita-surpriza in Afganistan, prima in aceasta țara de la inceperea mandatului. Președintele american a dorit sa sarbatoreasca Ziua Recunoștinței alaturi de militarii americani de la baza Bagram.

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni intr-o scrisoare ca Statele Unite intentioneaza sa coopereze cu alte ”natiuni care au idei similare” pentru a promova securitatea retelelor 5G, relateaza Reuters.Intr-o scrisoare adresata delegatilor participanti la evenimentul 2019 World Radiocommunication…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca un 'mic' numar de militari ai fortelor SUA vor ramane in Siria, in contextul in care trupele parasesc nord-estul tarii, asa cum a fost prevazut, transmite AFP. Trump a precizat ca acesti soldati se afla 'intr-o parte total…

- Un inalt oficial al Departamentului de stat american a declarat ca Donald Trump a insarcinat departamentul „sa incerce sa vada daca se gasesc arii comune intre cele doua parti, daca exista cai de a ajunge la incetarea focului”. Presedintele american a enumerat joi pe Twitter optiunile SUA in ceea ce…