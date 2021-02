Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile fostului președinte Donald Trump inainte de asaltul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie reprezinta „un act de tradare de amploare istorica”, sustin procurorii democrati din Camera Reprezentantilor in actul de punere sub acuzare a fostului lider de la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de…

- Cele doua dosare - care vizeaza hotelul pe care Donald Trump il detine la Washington - sunt ”caduce”, stabileste cea mai inalta jurisdictie, care ia astfel act de plecarea sa de la Casa Alba. Imediat diupa alegerea miliardarului republican, in 2016, proceduri au fost intentate - la Washington si New…

- O punere sub acuzare a lui Donald Trump cu o saptamana inainte de incheierea mandatului sau ar fi "o eroare", a declarat miercuri liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, informeaza AFP. "Nu exista ancheta, nu exista audieri", a explicat el, in conditiile in care…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca discursul sau inainte de revolta din Capitoliu de saptamana trecuta, a fost „total adecvat”, potrivit BBC. Intre timp, Camera Reprezentantilor a initiat procedura inculparii liderului american in vederea demiterii, din cauza violentelor de la Capitoliu„Mi-a…

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…

- Camera inferioara a Congresului american a aprobat vineri un proiect de lege privind eliminarea canabisului de pe lista federala a drogurilor periculoase, un pas istoric catre legalizarea marijuanei in Statele Unite. Textul a fost aprobat (228 voturi pentru, 164 contra) de Camera Reprezentantilor, unde…