- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat marti ca a incalcat principiul separarii puterilor in stat, dupa interventia exceptionala a Ministerului Justitiei american pentru a diminua pedeapsa cu inchisoarea ceruta impotriva lui Roger Stone, unul dintre vechii sai prieteni, potrivit AFP, citata…

- Donald Trump este acuzat de democrati de sacrilegiu dupa ce mai multe morminte si artefacte ale bastinasilor amerindieni au fost distruse pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri anumite tari arabe de comiterea unei ”tradari” prin faptul ca au ramas ”tacute” fata de planul american menit, potrivit presedintelui american Donald Trump, sa solutioneze conflictul israeliano-palestinian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Tarile…

- Razboi Iran. Președintele american Donald Trump a facut o declarație de presa miercuri dupa ora 18.00, ora Romaniei (11 am EST/4pm GMT), cerand NATO sa se implice mai mult alaturi de SUA in acțiunile din Orientul Mijlociu. REALITATEA.NET a transmis in timp real declarațiile liderului american.

- Fost jucator de fotbal american, Colin Kaepernick, a denunțat ultimele acțiuni ale președintele Donald Trump, pe care le numește "atacuri teroriste", anunța digisport.ro.Kaepernick, cel care nu a mai jucat in NFL dupa ce a boicotat imnul american, a scris pe Twitter mai multe mesaje dupa moartea…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…