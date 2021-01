Stiri pe aceeasi tema

- Mitch McConnell, șeful majoritații republicane din Senatul american a spus ca gloata furioasa care a atacat cladirea Capitoliului in data de 6 ianuarie a fost „provocata și instigata” de președintele Donald Trump prin minciunile sale, conform CNBC.

- Nu exista vreo "dovada directa" despre tentative de asasinat urzite de sustinatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul din Washington in 6 ianuarie, a declarat - vineri - procurorul federal al districtului Columbia, Michael Sherwin, citat de Reuters. Declaratia sa, facuta in cursul unei…

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu a luat o decizie finala in legatura cu votul sau pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmit Reuters si AFP. "Nu am luat o decizie finala cu privire la modul in care voi vota", a spus McConnell intr-un mesaj catre…

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Donald Trump ar putea fi vizat de a doua procedura de destituire chiar de luni, o situatie fara precedent istoric, in timp ce sambata nu dadea niciun semn ca ar intentiona sa demisioneze sau sa se retraga dupa violentele din 6 ianuarie la Capitoliul american, noteaza AFP si Reuters. Un…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

