SUA: Domeniul imobiliar se simte neașteptat de bine în pandemie și crește Responsabil de criza financiara din 2008 cu împrumuturi subprime, domeniul imobiliar își ia revanșa, demonstrând &"o stare de sanatate inedita&", alimentata de ratele foarte mici la dobânzi și de dorința de spațiu ale celor aflați în telelmunca, acum când economia este afectata grav de pandmeie, potrivit AFP.



Indiferent daca sunt noi sau vechi, casele și apartamentele s-au vândut ca &"pâinea fierbine&" în 2020. Vânzarile de locuințe au atins cel mai înalt nivel în 2006, chiar înainte de începerea crizei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

