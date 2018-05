Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor care fac parte din Grupul celor mai puternice economii ale lumii (G7) au respins miercuri, intr-un comunicat comun, rezultatul alegerilor prezidentiale din Venezuela, denuntandu-le pentru lipsa lor de legitimitate si credibilitate, informeaza dpa. Presedintele venezuelean Nicolas Maduro…

- Statele Unite au amenintat marti Venezuela cu represalii dupa anuntul privind expulzarea a doi dintre cei mai importanti diplomati americani de la Caracas de catre presedintele venezuelean Nicolas Maduro. "Nu am primit nicio notificare din partea guvernului venezuelean prin intermediul canalelor diplomatice",…

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…

- UPDATE Cotatia barilului de titei Brent a depasit joi pragul de 80 de dolari, o premiera dupa luna noiembrie 2014, pe o piata tensionata de incertitudinile cu privire la situatia din Iran si Venezuela, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 09:50 GMT, cotaţia petrolului Brent…

- Venezuela a criticat duminica declaratiile recente ale secretarului de stat american Mike Pompeo despre guvernul presedintelui Nicolas Maduro, denuntand 'politicile suprematiste' si agresiunea 'regimului lui Donald Trump', potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs sustinut vineri,…

- Nicolas Maduro a decis sa taie trei zerouri de pe moneda Venezuelei. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat, joi, ca la 4 iunie vor fi puse in circulație noi bancnote, iar trei zerouri de pe actuala moneda vor fi eliminate pentru a combate inflația uriașa care lovește țara. “Am decis sa…