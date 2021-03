Stiri pe aceeasi tema

- Directorul FBI Chris Wray i-a acuzat marti pe sustinatorii lui Donald Trump care au comis atacul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului american de terorism intern, si s-a angajat sa-i traga la raspundere, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Am fost consternat ca dumneavoastra, liderii alesi…

- Directorul FBI, Chris Wray, i-a acuzat marti pe sustinatorii lui Donald Trump care au comis atacul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului american de terorism intern si s-a angajat sa-i traga la raspundere, relateaza Reuters.

- Directorul FBI, Chris Wray, a spus in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, marți, ca susținatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt cladirea Capitoliului in data de 6 ianuarie se fac vinovați de terorism intern și ca se angajeaza sa ii aduca in fața legii pentru faptele comise.

- Judecatorul Merrick Garland, desemnat procuror general al SUA de catre presedintele Joe Biden, se angajeaza sa-i aduca in fata justitiei pe sustinatorii lui Donald Trump care au atacat Capitoliul in 6 ianuarie si sa garanteze 'independenta' justitiei, relateaza publicatia online La Presse.ca.…

- Judecatorul Merrick Garland, desemnat procuror general al SUA de catre presedintele Joe Biden, se angajeaza sa-i aduca in fata justitiei pe sustinatorii lui Donald Trump care au atacat Capitoliul in 6 ianuarie si sa garanteze 'independenta' justitiei, relateaza publicatia online La Presse.ca, potrivit…

- Un congresman democrat si o organizatie de aparare a drepturilor civile ale populatiei de culoare din SUA au formulat marti o plangere penala impotriva fostului presedinte Donald Trump, avocatului acestuia, Rudy Giuliani, si impotriva a doua grupuri de extrema-dreapta pentru asaltul din 6 ianuarie asupra…

- O violenta nemaiintalnita eliberata de "incitatorul-sef": procurorii democrati din procesul lui Donald Trump l-au acuzat miercuri pe fostul presedinte ca a alimentat de luni de zile furia partizanilor sai pana cand aceasta a explodat la Capitoliu, pe 6 ianuarie, comenteaza AFP. Asaltul lor asupra Congresului,…

- Cel de-al doilea proces al lui Donald Trump, acuzat ca a incitat luna trecuta la insurecție când Capitoliul a fost luat cu asalt, începe marți cu o dezbatere cu privire la constituționalitatea acestui proces al Senatului în contextul în care miliardarul nu mai este președinte,…