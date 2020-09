SUA desfac ”conservele” SIE! Ponta a expirat!

Fara putința de tagada, implementarea rețelei 5G are o uriașa miza financiara. Fiind considerata o adevarata ”fabrica de bani” pentru mulți ani de zile de acum inainte, ceea ce și explica in buna masura ”lupta de gherila” care se da nu doar in Romania, dar și in multe alte state eurpene pentru impunerea ”hegemoniei” 5G. […]