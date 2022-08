SUA: Deşertica Vale a Morţii din California, afectată de ploi excepţionale Ploi intense si foarte rare care au cazut vineri in celebra si desertica regiune Vale a Mortii (Death Valley) din California au provocat inundatii de proportii si au condus la izolarea a aproximativ 1.000 de persoane, a anuntat parcul national care administreaza zona, informeaza sambata AFP. „Aproximativ 500 de vizitatori si 500 de angajati nu pot parasi parcul national” american din cauza „ploilor fara precedent” care au provocat „inundatii semnificative” si inchiderea tuturor drumurilor care deservesc parcul national, situat in estul Californiei. „Toate drumurile care deservesc parcul sunt in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

