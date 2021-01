SUA: Deschiderea unei anchete privind eforturile Pentagonului împotriva extremismului din armată O ancheta a fost deschisa joi in legatura cu eforturile Pentagonului pentru a lupta impotriva ascensiunii extremismului in randul fortelor armate americane, in contextul in care militari si veterani sunt acuzati ca au participat la violentele de la Capitoliu pe 6 ianuarie, noteaza AFP.



Biroul inspectorului general al Pentagonului, un organism independent insarcinat sa ancheteze asupra acestei administratii tentaculare care gestioneaza o populatie de peste doua milioane de soldati, a declarat intr-un comunicat ca ancheta va incepe inainte de sfarsitul lunii.



Intr-o scrisoare…

Sursa articol: agerpres.ro

