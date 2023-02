Stiri pe aceeasi tema

- Deraierea vineri seara a acestui tren de 50 de vagoane la East Palestine, in statul Ohio in apropierea frontierei cu Pennsylvania, nu a provocat victime.S-au auzit mai multe explozii, in timp ce vagoanele au continuat sa arda sambata, potrivit presei locale, in pofida eforturilor pompierilor, incetiniti…

- Deraierea unui tren a provocat un incendiu masiv in statul american Ohio, potrivit Reuters. Un tren a deraiat vineri seara in apropiere de granița dintre Ohio și Pennsylvania, provocand un incendiu masiv in zona, a anunțat presa locala. Locuitorii din zona, evacuați de urgența Mai multe vagoane de tren…

- Un tren a deraiat in apropierea granitei dintre statele Ohio si Pennsylvania (nord-estul SUA) vineri seara, provocand un incendiu masiv in zona, a informat presa locala, transmite sambata Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sambata la ora 19.00, polițiștii Poliției Orașului Frasin, au fost sesizați direct de catre un barbat din comuna Ostra cu privire la faptul ca a fost agresat și amenințat de nepotul sau. In temeiul sesizarii, poliție s-au deplasat in regim de urgența la fața locului și au constatat faptul ca nepotul…

- „In Caracatița de la Transporturi Era vorba de o ancheta facuta de Clubferoviar.ro, despre contractul uriaș cu modernizarea cailor ferate Cluj-Episcopia Bihor, cu contestații, am prezentat documente”, a declarat Anca Alexandrescu, miercuri seara, la Culisele statului paralel, in contextul .„Cine este…

- Autoritațile chineze au anunțat ca introduc noi restricții COVID in Shenzhen, un oraș cu 12 milioane de locuitori. Masurile vizeaza restaurantele și alte spații inchise, dar vor fi aplicate și in cazul strainilor care sosesc in oraș.

- N.Dumitrescu Cu siguranța, nu mai este o noutate faptul ca Ploieștiul este plin de mașini, dovada fiind atat coloanele de la semafoare, cat multele zone in care se parcheaza aiurea, de aici și indisciplina unor șoferi care considera loc de parcare inclusiv trotuarul! Așa se face ca, si anul acesta,…

- Poliția portugheza a reținut 35 de suspecți intr-un dosar de trafic de persoane. In cadrul operațiunii de amploare au fost vizați presupuși infractori care faceau trafic cu persoane din Romania și din țari africane și asiatice. 35 de persoane suspectate de implicare in traficul de persoane au fost…