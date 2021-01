Stiri pe aceeasi tema

- Executivul american a emis miercuri, in premiera, o alerta antiterorista referitoare la amenintari reprezentate de 'extremistii' care se opun administratiei Biden, informeaza AFP. Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam șanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica Este…

- Serviciile de securitate din SUA au avertizat Congresul ca mii de simpatizanti extremisti ai presedintelui Donald Trump intentioneaza sa atace Capitoliul, Curtea Suprema de Justitie si Casa Alba, in...

- Casa Alba a retras nominalizarea lui Chad Wolf la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna, care i-a cerut joi presedintelui Donald Trump sa condamne violentele de la Capitoliu, transmite Reuters preluat de news.ro Chad Wolf este in prezent secretar in exercitiu al Departamentului…

- Politia a evacuat o zona din apropierea Capitolului. Protestatarii pro-Trump au trecut mai multe baricade si au intrat in cladirea unde Congresul se intalneste pentru a confirma victoria lui Biden. Politia a dispus evacuarea anexei "Cannon" si a "Bibliotecii Madison" a Congresului SUA, au declarat surse…

- Veronika Karashennikova Printre ”iertați” se numara patru mercenari ai companiei militare private ”Blackwater”. In septembrie 2007, in mijlocul unei dupa-amiezi de duminica, in Piața Nisour din Bagdad, in timp ce pazeau un convoi de vehicule, in care se aflau oficialii Departamentului de Stat,…

- La jumatatea lui noiembrie Biroul de Planificare a Politicilor al Departamentului de Stat (DoS) a publicat un raport de 74 de pagini prin care argumenteaza ca China urmarește o restructurare fundamentala a ordinii mondiale de așa maniera încât sa-i deserveasca obiectivele autoritare și ambițiile…

- Oficialii electorali federali americani au declarat ca votul pentru Casa Alba din 2020 a fost „cel mai sigur din istoria americana” și au respins acuzațiile de fraudare lansate de Donald Trump. “Nu exista dovezi ca vreun sistem de vot a șters sau a pierdut voturi, a schimbat voturile sau a fost in vreun…

- REZULTAT ALEGERI SUA 2020. Partidul Democrat va castiga patru sau cinci locuri suplimentare, conform predictiilor facute de cele trei televiziuni. Democratii detin in prezent 232 din cele 435 de mandate. Republicanii detin majoritatea in Senat, din ale carui mandate alegatorii s-au…