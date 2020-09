Stiri pe aceeasi tema

- Peter Debbins, un fost ofițer al „Beretelor verzi”, unitate a fortelor speciale americane, a fost arestat vineri si pus sub acuzare pentru spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA.

- Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost acuzat de conspirație pentru savarșirea unei fraude in legatura cu o campanie de strangere de fonduri pentru susținerea construirii zidului de frontiera SUA-Mexic, a declarat joi Departamentul de Justiție. Fost strateg-sef la…

- Departamentul american de Justitie l-a acuzat pe Igor Kolomoiskii, oligarh considerat ca fiind un apropiat al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, de furtul a miliarde din cadrul bancii pe care o detine si de spalarea acestor fonduri la nivel mondial, scrie Euractiv. Kolomoysky, unul…

- Departamentul de Justitie al Sttelor Unite a anuntat miercuri ca va trimite zeci de agenti federali in Cleveland, Milwaukee si Detroit, pentru a combate violentele, extinzand operatiunile acestora in orasele importante, in cadrul unui program promovat de presedintele Donald Trump.

- Un tribunal american a suspendat vineri o executie federala programata pentru luni si care ar fi fost prima dupa 17 ani, la cererea rudelor victimelor condamnatului, ingrijorate de sanatatea lor in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza sambata France Presse. Departamentul de Justitie a facut apel…

- Un tribunal american a suspendat vineri o executie federala programata pentru luni si care ar fi fost prima dupa 17 ani, la cererea rudelor victimelor condamnatului, ingrijorate de sanatatea lor in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza sambata France Presse, potrivit Agerpres. Departamentul…

- Un soldat american a fost pus sub acuzare pentru activitați teroriste dupa ce a planificat o ambuscada asupra propriei unitați, transmițând informații clasificate unui grup neonazist, relateaza BBC.Ethan Melzer, în vârsta de 22 de ani, este acuzat de transmiterea de date clasificate…

- Starea sanatatii lui Donald Trump face obiectul unor speculatii in Statele Unite, in timp ce seful statului impinea varsta de 74 de ani, duminica, dupa ce a parut sa dea, cu o zi inainte semne de oboseala la o ceremonie, relateaza AFP.Presedintele american a tinut - in pofida pandemiei covid-19…