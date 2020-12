Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, este creditat miercuri ca invingator in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie in Alaska de catre Institutul Edison Research, insa cei trei mari electori ai acestui stat care-i revin nu modifica rezultatul alegerilor, iar democratul Joe Biden ramane…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a oprit marti un proces in care democratii din Congres il acuzau pe presedintele Donald Trump ca a incalcat prevederile anti-coruptie din Constitutie prin afacerile sale, transmite Reuters potrivit news.ro.Judecatorii au refuzat sa audieze un apel facut de 215…

- Donald Trump a anunțat vinerea trecuta ca el și prima doamna Melania Trump au fost testați pozitiv cu COVID-19, diagnosticul familiei prezidențiale venind la scurt timp dupa ce o consiliera apropiata a acestuia a fost depistata cu coronavirusul și cu puțin timp înainte ca doi senatori republicani…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa, preluate de Agerpres. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…