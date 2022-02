SUA denunță provocările Rusiei pentru INVAZIA în Ucraina: Evenimentele din ultimele 48 de ore - un SCENARIU deja în derulare Evenimentele din ultimele 24-48 de ore "fac parte dintr-un scenariu deja in derulare, care consta in crearea de provocari false, apoi in a raspunde la aceste provocari si, in cele din urma, in a comite o noua agresiune impotriva Ucrainei", a acuzat Blinken intr-un discurs la Conferinta de Securitate de la Munchen."Desi facem tot ce ne sta in putere pentru a transmite clar ca exista o cale diplomatica" la aceasta criza grava intre Occident si Rusia, "suntem profund ingrijorati de faptul ca nu aceasta este calea in care s-a angajat Rusia", a spus seful diplomatiei americane, scrie agerpres.ro.Blinken… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat vineri ca intensificarea ciocnirilor in derulare in estul Ucrainei reprezinta „un scenariu de provocari" conceput de Rusia pentru a justifica un atac asupra Ucrainei, relateaza AFP, citata de Agerpres. Evenimentele din ultimele 24-48 de ore „fac…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Rusiei, in cadrul ONU, „sa renunte la calea razboiului”, in timp ce a descris scenariul unui atac asupra Ucrainei pe care Washingtonul il considera iminent, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Ma aflu aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- Abordarea calma a autoritaților ucrainene in privința unei eventuale invazii a Rusiei, spun analiștii citați de New York Times , se explica prin faptul ca, dupa opt ani de conflict, Kievul pur și simplu calculeaza riscurile in mod diferit. In același timp, guvernul dorește probabil sa calmeze populația…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…