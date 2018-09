Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican american Rand Paul afirma ca i-a inmanat presedintelui rus, Vladimir Putin, o scrisoare din partea omologului sau american, Donald Trump, dar Kremlinul sustine ca documentul a fost trimis pe canale diplomatice, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.

- Doi senatori republicani au cerut duminica noi sanctiuni impotriva Rusiei, pentru a descuraja amestecul Moscovei in alegerile parlamentare care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Senatorul Lindsey Graham a precizat ca sanctiunile suplimentare trebuie stabilite inainte ca presedintele…

- Brett Kavanaugh, judecator la o curte de Apel federala, in varsta de 53 de ani, este cunoscut pentru orientarea sa conservatoare. Avand in vedere varsta sa si faptul ca numirile la Curtea Suprema a SUA sunt pe viata, el si-ar putea pune amprenta asupra instantei supreme americane timp de decenii.Magistratul…

- Candidatul controversat ales de presedintele american Donald Trump pentru a participa la alegerea directorului general al agentiei ONU pentru migratie a fost eliminat vineri, aceasta fiind o premiera in ultimele decenii pentru un american, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La incheierea celui…