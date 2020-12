Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii democrati au ales-o din nou pe Nancy Pelosi, in varsta de 80 de ani, pentru a conduce Camera Reprezentantilor, unde vor avea o majoritate redusa la inceputul mandatului lui Joe Biden, relateaza AFP. "Felicitari lui Nancy Pelosi, aleasa din nou de democratii din Camera sa fie…

- Republicanii au pastrat un loc in Senat, iar Tom Tillis a fost reales marti in Carolina de Nord, un obstacol pentru democratii lui Joe Biden care vad astfel cum se diminueaza sansele obtinerii majoritatii in camera superioara a Congresului american, transmite AFP. "Tocmai l-am sunat pe senatorul Tillis…

- Ministrul de Interne al Estoniei, Mart Helme, si-a anuntat luni demisia dupa ce cu o zi inainte el si fiul sau, Martin Helme, care este ministru de Finante, au spus despre Joe Biden ca este un politician „corupt” care devine presedinte al Statelor Unite in urma unor alegeri „fraudate”.

- Sistemul de vot din SUA este unul vechi de peste 200 de ani, iar alegerea președintelui american se face prin sufragiu universal indirect. Pe 3 noiembrie, cetatenii americani isi desemneaza un grup de mari electori, reuniti in cadrul unui "Colegiu Electoral". Mai exact, ei aleg un numar de electori…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Cred…

- O subcomisie a Camerei Reprezentantilor din Congresul american afirma, intr-un raport publicat marti, ca gigantii internetului - Amazon, Apple, Facebook si Google - au abuzat de 'monopolul lor de putere', cerand restructurarea acestor companii, transmite dpa, potrivit Agerpres.Raportul de…