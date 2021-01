Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Viitoarea vicepresedinta a SUA, Kamala Harris, va demisiona luni din Senat, transmite Reuters. Surse din randul asistentilor senatoarei au aratat ca ea se pregateste pentru a-si prelua functia alaturi de noul presedinte, Joe Biden, incepand de miercuri, noteaza Agerpres. Guvernatorul statului California…

- Raphael Warnock și Jon Ossoff sunt cei doi democrați care și-au invins adversarii republicani in scrutinul senatorial din statul american Georgia, asigurand Partidului Democrat și noului președinte Joe Biden controlul asupra ambelor camere ale Congresului Statelor Unite. Raphael Warnock (51 de ani),…

- Indicele S&P 500 a avansat cu 0,6%, in timp ce indicele Nasdaq Composite a inchis in declin cu 0,6%. Indicele volatilitatii CBOE a crescut spre inchiderea sedintei, in timp ce protestatarii pro-Trump intrau in Capitoliu, unde parlamentarii se reunisera pentru a numara voturile din Colegiul Electoral…

- Democrații au obținut și controlul Senatului in urma alegerilor pentru cele doua locuri de senator ai statului Georgia – Jon Ossoff și Raphael Warnock i-au invins pe republicanii David Perdue și Kelly Loefler, senatori in funcție, relateaza BBC.

- Democrații și-au asigurat miercuri controlul asupra Senatului american, dupa victoria lui Jon Ossoff în Georgia în fața republicanului David Perdue, transmit televiziunile americane, citate de AFP.Aceasta noua victorie, dupa cea a democratului Raphael Warnock pentru celalalt post…

- Cursa electorala extrem de stransa in statul american Georgia, unde se decide in aceste ore cine va controla Senatul Statelor Unite. Miza sunt doua fotolii de senator, disputate de republicani și democrați. La instalarea sa la Casa Alba, la 20 ianuarie, Joe Biden va putea, astfel, sa conteze pe un Congres…

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…