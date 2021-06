Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal american a pronuntat miercuri prima pedeapsa legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de inchisoare o femeie care a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, noteaza AFP. Inainte de audiere, Anna Morgan-Lloyd a ajuns la un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii,…

- Republicanii au blocat vineri crearea unei comisii independente de ancheta cu privire la asaltul asupra Capitoliului dat pe 6 ianuarie de sustinatori ai lui Donald Trump, senatorii respectivi afirmand ca investigatiile politiei si cele parlamentare sunt suficiente, transmite AFP. Ar fi fost…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…

- Nimeni dintre republicani nu se îndoiește de „legitimitatea” victoriei lui Joe Biden, a afirmat miercuri un lider al partidului în Congresul american, adoptând o poziție contrara acuzațiilor nefondate de frauda electorala expuse de Donald Trump, potrivit AFP.Printr-o…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…