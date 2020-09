Democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american vor introduce saptamana viitoare un proiect de lege care limiteaza la 18 ani mandatul judecatorilor Curtii Supreme, numiti in prezent pe viata, intr-o incercare a initiatorilor de a reduce disputele partizane in privinta locurilor vacante si de a pastra legitimitatea Curtii, transmite Reuters. Conform proiectului, fiecare presedinte american va avea dreptul sa numeasca doi judecatori in fiecare mandat de 4 ani. Propunerea intervine pe un fond de tensiuni politice ridicate, in care presedintele Donald Trump se pregateste sa anunte, cu…