- Autoritatea a mai spus ca veniturile canalului in primele sase luni ale acestui an au crescut la aproximativ 3 miliarde de dolari, comparativ cu 2,76 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului trecut, in pofida incidentului legat de esuarea navei transportatoare de containere Ever Given, in luna…

- Cheltuielile mondiale efectuate de utilizatorii de aplicatii mobile au atins un nivel record de aproape 65 de miliarde de dolari in primul semestru al acestui an, arata un studiu publicat luni de firma de cercetare de piata Sensor Tower, informeaza AFP. Magazinele online operate de Apple si…

- “Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 26,18 miliarde lei (2,29% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 38,84 miliarde lei (3,68% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Acest rezultat a fost realizat in conditiile…

- Cheltuielile aprilie 2020/aprilie2021 au crescut cu 12%, iar deficitul rezultat a fost de 6 miliarde de lei, cu o treime mai mic decat in aprilie 2020. Incasarile din TVA au crescut in aprilie 2021 cu 53%, pana la 5,5 miliarde de lei, iar incasarile din contributii sociale au fost de 11,5 miliarde de…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 8,08 miliarde lei (0,71%…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,81% din PIB, în primele 4 luni din acest an, mai mic cu 0,73 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. Conform notei Ministerului Finanțelor, motivul este reprezentat de “efectul de baza redus aferent perioadei…

- Compania petroliera de stat saudita Aramco a inregistrat in profit net de 21,717 miliarde dolari (circa 18 miliarde euro) in primul trimestru din 2021, cu 30% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, cand au inceput sa se faca simtite efectele pandemiei de Covid-19, relateaza…