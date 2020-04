Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a dat duminica de inteles ca nu va accepta niciodata un ajutor medical american pentru a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca ii suspecteaza pe 'sarlatanii' la putere la Washington ca sunt 'capabili' sa vrea sa inrautateasca epidemia in Iran, transmite AFP. Iranul,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP. "Administratia mea le recomanda tuturor…

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni în lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de realizate de catre John Hopkins University.Pâna acum, în afara de China, au fost raportate…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni ca mitingurile de campanie nu reprezinta o problema speciala in contextul epidemiei de coronavirus pentru care SUA - potrivit lui - sunt bine pregatite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.'Cred ca este foarte sigur', a declarat Trump, cand…

- Presedintele american Donald Trump preconizeaza ca epidemia noului coronavirus ar urma sa dispara in aprilie, din cauza caldurii, si a salutat din nou reactia conducatorilor chinezi, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pana in aprilie sau in cursul lui aprilie, caldura, in general, omoara acest…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti, la Davos, drept o "farsa" si "vanatoare de vrajitoare" procesul sau de destituire care urmeaza sa intre in cursul serii in dezbatere in Senat, potrivit AFP. Intrebat de ziaristi la sosirea la Forumul economic mondial de ce nu se afla in capitala…

- Președintele american Donald Trump spune ca el ar fi trebuit sa fie recompensat cu premiul Nobel pentru Pace, și nu premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, caștigatorul distincției, pe aanul 2019, relateaza BBC. Declarația a fost facuta la o intalnire electorala, la numai o saptamana de la amplificarea tensiunilor…

- Facebook nu tine cont de critici si confirma ca nu va cenzura decat in mod exceptional publicitatea politica, chiar mincinoasa, apreciind ca revine publicului sa faca trierea, atragandu-si astfel un nou val de condamnari in plina campanie prezidentiala americana, potrivit AFP."Ne bazam principiile pe…