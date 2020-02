SUA declara coronavirusul stare de urgență medicală Deși a insistat ca riscul infectarii cetațenilor americani este scazut, administrația americana a declarat vineri coronavirusul o urgența pentru sanatatea publica și a anunțat pasul extraordinar de interzicere a intrarii în Statele Unite pentru cetațenii straini care au vizitat recent China.



În plus, cetațenii americani care au calatorit în ultimele doua saptamâni în provincia Hubei din China - epicentrul epidemiei de coronavirus - vor fi supuși unei carantine obligatorii de 14 zile, perioada de incubație a virusului, au spus oficialii.



Aproape 200 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații discuta din nou, joi seara, posibilitatea declararii situației de urgența globala din cauza noului tip de coronavirus aparut in China. In țara asiatica numarul deceselor a ajuns la 170, iar cel al imbolnavirilor la aproape 8 mii.

- In contextul focarului de pneumonie virala (coronavirus) din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situației.Totodata, MAE recomanda cetațenilor romani care se afla…

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…