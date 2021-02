Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 23 ianuarie, Larry King cadea victima virusului ucigaș Covid-19, la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles. CNN, canalul de televiziune la care a lucrat vreme de mulți ani in cunoscuta emisiune “Larry King Live”, a anunțat spitalizarea acestuia la inceputul lunii ianuarie, cu precizarea ca a…

- Realizatorul de talkshow-uri TV Larry King a murit la varsta de 87 de ani. Vedeta TV a fost internata in spital la finalul lunii decembrie, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus. Larry King a murit, la cateva saptamani dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19 Decesul lui Larry King a fost…

- Cantareata britanica Adele si sotul ei, Simon Konecki, au ajuns la un acord in procesul lor de divort, informeaza site-ul revistei americane People. Cei doi fosti parteneri de cuplu au depus acel acord la un tribunal din Los Angeles, vineri, insa documentul nu a fost deocamdata semnat…

- Norvegia a subliniat luni ca nu s-a stabilit o legatura intre vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 si decesul unor persoane vaccinate in aceasta tara scandinava, recomandand totusi o evaluare medicala inainte de vaccinarea persoanelor in varsta si foarte fragile, relateaza AFP. De la…

- Jurnalistul american Larry King, in varsta de 87 de ani, a fost diagnosticat cu Covid-19 si primeste tratament la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, mai multe surse apropiate familiei au confirmat pentru ABC News si CNN, potrivit News.ro. King a fost spitalizat in urma cu mai mult de o…

- Un adolecent in varsta de 17 ani se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, dupa ce a fost impușcat de un barbat in varsta de 32 de ani. Cel care a efectuat impușcatura este un fost ofițer al Serviciului Vamal, care e și fratele șefului Procuraturii Ștefan Voda. Informația ne-a fost cofirmata…

- Bobby Brown Jr., fiul in varsta de 28 de ani al cantaretului Bobby Brown, a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles, informeaza CNN, potrivit news.ro.Politia a fost chemata miercuri, in jurul orei locale 13:50, iar decesul lui Brown a fost declarat la fata locului. Potrivit autoritatilor,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a castigat in statul-cheie Arizona si isi consolideaza astfel victoria in alegerile prezidentiale americane, au anuntat joi mass-media americane, citate vineri de AFP. Este pentru prima data dupa 1996 cand tabara democrata inregistreaza o victorie in…