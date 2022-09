SUA, de la ipocrizie crasă la lecție pentru Europa: dependența de uraniul rusesc bate sancțiunile! Criza energetica, exacerbata in ultimele luni de efectele „operațiunii speciale” ruse din Ucraina, este cea mai grava astfel de criza din ultima jumatate de secol, de la embargoul asupra petrolului impus de statele arabe in 1973. Azi, continua intr-un ritm alert cautarea de noi surse de energie, multe națiuni de pe glob alergand bezmetice dupa […] The post SUA, de la ipocrizie crasa la lecție pentru Europa: dependența de uraniul rusesc bate sancțiunile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

