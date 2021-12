Universitatea John Hopkins din Baltimore, care elaboreaza o statistica naționala, a anunțat ca, de la inceputul pandemiei, in Statele Unite, peste 800.000 de persoane au decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus. Potrivit AFP, jumatate dintre decese s-au inregistrat sub administrația Trump și cealalta jumatate, sub administrația Biden. ”Eu știu cum este sa ai un scaun gol in jurul mesei din bucatarie, mai ales in perioada sarbatorilor, și mi se frange inima pentru fiecare familie care trece prin aceasta durere”, a spus Joe Biden. In memoria atator vieți pierdute, liderii Congresului au…