- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri la Palm Beach (in sud-estul statului Florida), cu putin timp inainte ca presedintele ales Joe Biden sa depuna juramantul, transmite EFE. Trump a sosit la bordul Air Force One, venind de la baza aeriana Andrews, din Maryland,…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat joi ca nu a primit nicio invitatie la inaugurarea presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, intrebat daca se va duce la Washington pentru evenimentul din 20 ianuarie, relateaza Reuters. "Nu am o invitatie si am decis sa nu plec din tara",…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, si-a intrerupt mini-vacanta din Florida pentru a se intoarce la Washington in incercarea de a pune la punct ultimul plan de a stopa in Congresul american certificarea victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie. In ultimele zile, Trump…

- Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden a mers marti in Georgia, pentru a sustine candidaturile a doi democrati pentru Senat, a caror victorie este esentiala pentru agenda sa de politica interna, transmite Reuters.

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Donald Trump spune ca nu mereu joaca dupa regulile Washington-ului, ca a luptat mai mult decat orice alt presedinte și la cea mai mica greseala au aparut despre el titluri peste tot in lume.Donald Trump e in campanie si-si foloseste toate vorbele pentru a se pune intr-o lumina buna, asa cum…